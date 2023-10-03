VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İtalya'da otobüs faciası. 21 kişi hayatını kaybetti
Hesaplara yatırıldı... Çiftçilere 11,2 milyar liralık destek
Deprem bölgesindeki 4 ilde sanayi alanları kurulacak
Sırbistan, Kosova sınırındaki askerlerini geri çekiyor
Bakan Göktaş'tan Fransa'nın "başörtüsü yasağı" kararına tepki
Fransa'dan skandal Ermenistan kararı... Askeri sevkiyat sürecek
03 Ekim 2023 Salı 20:43:00 - Güncelleme:03 Ekim 2023 Salı 20:43:00

Türkiye'nin desteğiyle Suriye'ye ilk radyoterapi cihazı gönderildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye'nin desteğiyle Suriye'nin kuzeybatısına ilk radyoterapi cihazının gönderildiğini açıkladı.

BM, Türkiye'nin desteğiyle Suriye'nin kuzeybatısına ilk radyoterapi cihazının gönderildiğini duyurdu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, bunun Suriye'nin kuzeybatısında kanser tedavisi için "devasa" bir adım olduğu belirtilerek, bölgede radyoterapi seansları için imkan bulunmadığını, Suriyeli kanser hastalarının Türkiye'ye gönderildiği anımsatıldı.

"Suriye'nin kuzeybatısına ilk radyoterapi cihazı gönderildi. Bu, BM ortakları ve Türk hükümetinin desteğiyle gerçekleşti." ifadelerine yer verilen açıklamada, cihazın günde 40 radyoterapi seansı gerçekleştirme kapasitesi olduğu aktarıldı.

Açıklamada, cihazın Afrin'deki en büyük hastaneye yerleştirildiği ve kurulumu tamamlandıktan sonra bölgedeki kanser hastalarının üçte birine tedavi sağlayabileceği kaydedildi.

Şubatta meydana gelen depremlerin ardından bölgedeki kanser vakalarında artış olduğuna dikkat çekilen açıklamada, daha fazla desteğe ihtiyaç olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Türk sağlık yetkilileri, teknisyenler ve onkologlarla birlikte 1 yıl boyunca cihazın çalıştırılmasına destek verecek ve Suriyeli sağlık çalışanlarını eğitecek." bilgisine yer verildi.

Etiketler : BM Radyoterapi Suriye Türkiye Kuzeybatı Desteği
Davalık filmin çekimleri başladı

Davalık filmin çekimleri başladı
Yaşama şansı yüzde 2 dediler

Yaşama şansı yüzde 2 dediler
Ebru'ya Nasip Değilmiş!

Ebru'ya Nasip Değilmiş!
Dr. Mert hayatımıza neşe katacak

Dr. Mert hayatımıza neşe katacak
2 ay sonra ilk konser

2 ay sonra ilk konser
Türkçe ve Yunanca bir arada

Türkçe ve Yunanca bir arada
‘YARGI' EMMY'E ADAYI

‘YARGI' EMMY'E ADAYI
Burcu Kara: Biz de insanız robot değiliz ki!

Burcu Kara: Biz de insanız robot değiliz ki!
Milano'da moral yürüyüşü

Milano'da moral yürüyüşü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX