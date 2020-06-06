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06 Haziran 2020 Cumartesi 13:07:00 - Güncelleme:06 Haziran 2020 Cumartesi 13:07:00

Türkiye'nin denizlerdeki gururu Fatih Sondaj Gemisi Trabzon Limanı'na yanaştı! İşte ilk sondaj tarihi

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Karadeniz'de ilk sondaj faaliyetini gerçekleştirmek için İstanbul'dan Trabzon'a gelen Fatih Sondaj Gemisi, lojistik merkez olarak kullanılacağı Trabzon Limanı'na yanaştı.

İstanbul Boğazı'ndan geçebilmesi için sökülen 103 metrelik kulelerinin monte edilmesine başlanan gemi, 15 Temmuz'da Karadeniz Ereğlisi açıklarındaki Tuna-1 Lokasyonu'nda ilk sondajına başlayacak.

TÜRKİYE'NİN DENİZLERDEKİ GURURU

Fatih Sondaj Gemisi, Haydarpaşa Limanı'nda, yaklaşık 1,5 ay süren hazırlıklarını tamamladıktan donra Karadeniz'e açılmak için 29 Mayıs günü İstanbul'dan uğurlandı. 103 metrelik kuleleri, İstanbul Boğazı'ndan geçebilmesi için sökülen gemi, 1 Haziran'da Trabzon'a ulaştı.

Vali İsmail Ustaoğlu, Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile Trabzon Liman Başkanı Muzaffer Ermiş ve beraberindekiler, römorkörlerle açıldıkları denizde, Türk bayrakları sallayarak, gemiyi karşıladı.

Trabzon Liman Başkanlığı'na ait gemiler de siren ve hoparlörlerinden Mehter Marşı çaldı. Karadeniz açıklarında demirleyen sondaj gemisi, lojistik merkez olarak kullanılacağı Trabzon Limanı'na yanaşmak üzere bekleyişe geçti.

4 SAATTE RIHTIMA YANAŞTI

İlk sondajına 15 Temmuz'da Karadeniz Ereğlisi açıklarındaki Tuna-1 Lokasyonu'nda başlayacak olan geminin, daha önce sökülen demir kuleleri de römorkör eşliğinde Trabzon'a ulaştı.

Sökülü platformlarını taşıyan gemi, Trabzon Limanı'na demir attı. Platformların, kaynak söküm işlemi tamamlanınca Fatih Sondaj Gemisi sabah saatlerinde limana hareket etti.

5 römorkör eşliğinde 4 saat süren yanaşmanın ardından liman sahasındaki özel rıhtıma ulaşan gemi, törenle karşılandı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın konser verdiği liman sahasına gelen vatandaşlarda ellerinde Türk bayraklarıyla töreni takip etti. Geminin limana yanaşması sırasında diğer yük gemilerinden sirenler çalındı.

Töreni, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Trabzon Liman Başkanı Temel Adıgüzel, Trabzon Liman Başkan Yardımcısı Barış Öztürk, Trabzon Sahil Güvenlik Komutanı Binbaşı Murat Sezgin ve Trabzon Gümrük Müdür Yardımcısı Tevfik Erbay da izledi.

Törende konuşan Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Kardeniz'de petrol arama çalışmasının olumlu sonuçlar vermesinin ülke ekonomisine katkı sağlayacağını belirterek, "Fatih Sondaj Gemisi'nin yapacağı çalışmalar bizim için çok değerlidir" dedi.

Trabzon Limanı'na yanaşan Fatih Sondaj Gemisi'nin sökülen 103 metrelik kulelerinin özel vinç yardımıyla monte edilmesine başlandı. Gemi, ilk sondajı için 20 Haziran'da, Karadeniz Ereğlisi açıklarındaki Tuna-1 Lokasyonu'na hareket edecek.

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