Türkiye'nin demir kanatları! Köklerden göklere: KAAN

Yerli ve milli imkanlar ile geliştirilen son ürün olan Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi. KAAN, Mürted Hava Meydanı'nda piste çıkarak motor çalıştırdı ve ilk kez havalandı.

Murat Çiçek'in sunumuyla 24 TV ekranlarında canlı yayınlanan 'Açık Görüş' programına KAAN'ın tarihi ilk uçuşu konu oldu. Programın konuklarından olan Siyasal İletişimci Nur Tuğba Aktay, KAAN için önemli değerlendirmelerde bulunurken gelen eleştirilere de cevap verdi.

"TÜRK'ÜN KÖKÜNDEN GÖKLERE UZANAN"

KAAN'ın bugün göklere yükselmesinden dolayı gurur duyduğunu söyleyen Siyasal İletişimci Nur Tuğba Aktay, "Ülkemizin ve özellikle milli güvenliğimizin gelişiminden bazı kişiler utanıyor herhalde. KAAN, Türkiye tarihinde ilk kez gerçekleşiyor, ezberler bozuluyor. Bu sebeple biz gururluyuz çünkü Türk'ün kökünden göklere uzanan, attıkları bu tarihi imza hepimize gurur kaynağı oldu." dedi.

"DIŞA BAĞIMLILIĞIMIZI ORTADAN KALDIRAN BİRÇOK ARTISI VAR"

Sözlerine devam eden Aktay, "İsim babası Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin olduğu KAAN'ımız bugün havalandı, başarıyla sonuçlandı. Savunma sanayiimizi ilgilendiren, bahsi geçen uçaklardan yazılımları ve siber güvenliği açısından tamamen Türk mühendislerimizin emeğiyle gerçekleşti. KAAN'ın dışa bağımlılığımızı ortadan kaldıran birçok artısı var." ifadelerini kullandı.

KÖKLERDEN GÖKLERE: KAAN



Siyasal İletişimci Nur Tuğba Aktay (@nurtugbaaktay): Türk'ün kökünden göklere uzanan, attıkları bu tarihi imza hepimize gurur kaynağı oldu. Onca itibar suikastına rağmen yılmadan, yıkılmadan KAAN'ımız havalandı.#AçıkGörüş pic.twitter.com/qiBXzgp0Sd — 24 TV (@yirmidorttv) February 21, 2024

"KONUŞACAK BİR ÜLKEMİZ KALMADIĞINDA BUNLARI KİME ANLATACAKLAR ÇOK MERAK EDİYORUM"

KAAN'a yönelik eleştirilere sitem eden Aktay, "Ülkemizin güvenliği söz konusu olduğunda bir gün konuşacak bir ülkemiz kalmadığında bunları kime anlatacaklar çok merak ediyorum. Onların üst akılları ile başkaları ülkelerine alırlar mı bilemem. Fatih Altaylı gibi insanlar bütün detayları bilmesine rağmen kamuoyunu açık bir şekilde algı yönetimi yaparak değiştirmeye çalışıyorlar." dedi.

"HAVALİMANINI ELEŞTİRDİLER AMA BUGÜN EN ÇOK KULLANAN ONLAR"

Aktay sözlerini şöyle bitirdi, "Uzay'a gittik beğenmediler, KAAN'ı havalandırdık beğenmediler. Ezberleri bozacağız hep de böyle devam edecek. Bu ülkenin vatandaşı olup buna rağmen milletini aşağılayan, yaptığı hiçbir şey ile gurur durmayan insanlar var. Havalimanını eleştirdiler ama bugün en çok kullanan onlar." dedi.

Milli muharip uçak KAAN ilk uçuşunu yaptı