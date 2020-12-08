Türkiye de sipariş etmişti... İlk sonuçlar geldi

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08 Aralık 2020 Salı 13:11:00 - Güncelleme:08 Aralık 2020 Salı 13:11:00

Türkiye'nin de sipariş ettiği Çin aşısından ilk sonuç: Yüzde 97 koruma sağladı

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Türkiye'nin de sipariş ettiği Çin tarafından üretilen koronavirüs aşısı Sinovac'ın Faz 3 klinik deneylerinden ilk sonuçlar Endonezya'dan geldi. Aşının yüzde 97 koruma sağladığı belirtildi.

Türkiye'nin de sipariş ettiği Çin tarafından üretilen koronavirüs aşısı Sinovac'ın Faz 3 klinik deneylerinden ilk sonuçlar Endonezya'dan geldi. Aşının yüzde 97 koruma sağladığı belirtildi.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre Endonezya devletine bağlı ilaç kurumu Bio Farma, erken sonuçlara göre aşının yüzde 97 oranında koruma sağladığını açıkladı.

Sinovac aşısının Endonezya'daki klinik deneylerine 1600 kişi katılmıştı.

Endonezya'nın açıkladığı sonuçlar, aşının Faz 3 deneylerinden açıklanan ilk sonuçlar olma özelliği taşıyor.

Sinovac'ın Faz 3 deneyleri aralarında Endonezya, Brezilya ve Türkiye'nin de olduğu bir grup ülkede yapılmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Çin tarafından üretilen Sinovac aşısından 50 milyon doz sipariş verdiğini açıklamıştı.

Etiketler : çin koronavirüs korona aşısı
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