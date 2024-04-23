Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Önal'dan BM Genel Sekreteri Guterres'e veda ziyareti
Kaynak: AA
Türkiye'nin Washington Büyükelçisi olarak atanan Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sedat Önal, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e veda ziyaretinde bulundu.
Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği'nin X sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin paylaşım yapıldı.
Önal, Guterres'e Türkiye'nin girişimlerine verdiği destek için teşekkürlerini iletti.
Türkiye'nin Washington Büyükelçisi olarak atanan Önal, veda ziyaretinde Türkiye'nin BM'nin barış ve kalkınma gündemine katkı sağlamaya devam edeceğini teyit etti.
Diğer taraftan BM 78. Genel Kurulu Başkanı Dennis Francis de sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda Önal'ı yeni görevinden dolayı tebrik ederek Türkçe "Teşekkür ederim." ifadesini kullandı.
Francis, Önal'a BM'de çok taraflılık için sarf ettiği çaba için teşekkürlerini ileterek, başarılar diledi.
Önal'dan boşalacak görevi Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız üstlenecek.
- Başkan Erdoğan'a teşekkür etti: Türkiye zor zamanlarda yanımızda oldu
- Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Önal'dan BM Genel Sekreteri Guterres'e veda ziyareti
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'tan ayrıldı
- Aydın'da 12'si çocuk 67 düzensiz göçmen kurtarıldı
- Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, İstanbul ziyaretinde döner kesti
- Başkan Erdoğan, Mesut Barzani'yi kabul etti