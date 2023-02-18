Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçiliği depremzedelere yaklaşık 1000 battaniye daha gönderiyor

Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçiliği depremzedelere yaklaşık 1000 battaniye daha gönderiyor

Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Togan Oral, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyükelçiliğimizin kampanyası kapsamında toplanan battaniyelerden yaklaşık 1000 tanesi bu geceki THY uçağıyla ülkemize gönderiliyor. Bağışta bulunan Türkmen kardeşlerimize, firmalarımıza ve çalışanlarına şükranlarımızı sunuyoruz." ifadeleri yer aldı.

Türkmenistan'da, Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçiliği tarafından 14 Şubat'ta battaniye kampanyası başlatılmış, Büyükelçi Oral, 16 Şubat'ta Twitter hesabından Türkiye'deki depremzedelere 1500 battaniye ve 10 jeneratör gönderildiğini paylaşmıştı.