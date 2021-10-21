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21 Ekim 2021 Perşembe 18:01:00 - Güncelleme:21 Ekim 2021 Perşembe 18:01:00

Türkiye'nin Afrika'da etkisi artıyor

Kaynak: AA

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Türkiye'nin Afrika kıtası ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmek için son 20 yılda gösterdiği çaba, kıtada dikkati çekici bir varlığa dönüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17-20 Ekim tarihlerinde Angola, Togo ve Nijerya'ya yaptığı ziyaret ile Afrika'daki 54 ülkeden 30'unu ziyaret etmiş oldu.

Yapılan ziyaretler Afrika ülkeleriyle ilişkileri geliştirirken kıtanın farklı noktalarında faaliyete geçen kurumlar da Afrika ülkeleriyle ilişkilerin derinleşmesi ve ilerlemesine katkı sağladı.

Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle kurduğu ilişkiler, diplomatik misyonların yanında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türk Hava Yolları (THY), Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Türkiye Maarif Vakfı (TMV) gibi kurumlar ve farklı alanlarda yapılan anlaşmalarla devam ediyor.

Afrika kıtasındaki ilk büyükelçiliğini 1925'te Mısır'ın başkenti Kahire'de açan Türkiye, Sahra Altı Afrika'daki ilk büyükelçiliğini ise 1926'da Etiyopya'da faaliyete geçirdi.

Kıta ile diplomatik ilişkilerini her geçen yıl daha da güçlendiren Türkiye, 2009'dan bu yana kıta genelinde 31 büyükelçilik açtı.

Söz konusu yıldan önce Afrika'nın sadece 12 ülkesinde büyükelçiliği bulunan Türkiye'nin kıtadaki büyükelçilik sayısı, atılan adımlarla 43'e çıktı.

Batı Afrika ülkelerinden Gine Bissau'nun başkenti Bissau'da 44'üncü büyükelçiliğini açmayı planlayan Türkiye, kıtadaki büyükelçilik sayısını 50'ye yükseltmeyi hedefliyor.

THY Afrika'da 61 noktaya uçuyor

Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle diplomatik alandaki ilişkilerinin yanı sıra birçok ülkeye THY ile doğrudan uçuşlar başlatıldı.

Afrika'ya ilk uçuşunu 1956'da yapan THY, Angola'nın başkenti Luanda'ya düzenlenen uçuşla kıtada uçtuğu ülke sayısını 40'a, uçulan nokta sayısını ise 61'e yükseltti.

TMV de kıtanın dört bir yanında açtığı okul ve yurtlarla eğitim alanında faaliyetler yürütüyor.

Afrika'da 26 ülkedeki 175 eğitim kurumuyla 17 bin 565 öğrenciye eğitim veren TMV, 18 öğrenci yurdunda da Afrikalı öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılıyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ise 2010-2019 arasında 52 Afrika ülkesinden toplam 5 bin 259 öğrenciye yüksek öğrenim desteği verdi.

Halihazırda 4 bin 403 Afrikalı öğrenci Türkiye'deki üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora yapıyor. 51 Afrika ülkesinden ise 8 bin 786 Türkiye mezunu bulunuyor.

TİKA ve YEE Afrika'da Afrikalılar için çalışıyor

TİKA ve YEE, kalkınma ve eğitim alanlarında yürüttükleri projelerle Afrikalılar için çalışıyor.

TİKA, Afrika'da 22 temsilcilikle çalışmalarını yürütürken YEE de 10 ülkede kültür merkezleriyle faaliyet gösteriyor.

Kuzey Afrika'da Cezayir, Fas ve Tunus, Doğu Afrika ülkelerinde Somali, Sudan ve Ruanda, Batı Afrika ülkelerinde Senegal, Moritanya ve Gambiya'da ofisleri bulunan YEE son olarak Nijerya'nın başkenti Abuja'da merkeziyle Türkçenin tanıtılmasını sağlamak için çalışmalar yürütecek.

Öte yandan YEE, Türkçe öğreniminin yanında kültür-sanat alanlarında faaliyetler yürüterek Afrikalılar ile farklı alanlarda iş birliği ve yakınlaşmayı sağlıyor.

Türkiye'nin Afrika'daki 19 ülkede askeri ataşeliği bulunuyor

Türkiye'nin Afrika'nın 19 ülkesinde açtığı askeri ataşelikler ile güvenlik alanında iş birliği için çalışmalar yürütüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde Türk askerleri, 2016 yılından bu yana Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) kapsamında Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde barış ve istikrarın sağlanması amacıyla görev yapıyor.

Türkiye, 2017'de yurt dışındaki en büyük askeri eğitim merkezi konumunda olan Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığını kurdu. Bu komutanlıkta Somali ordusunun omurgasını teşkil edecek subay ve astsubay yetiştiriliyor.

Türkiye ve Libya arasında imzalanan "Güvenlik ve Askeri İş Birliği Mutabakat Muhtırası" çerçevesinde TSK tarafından Libyalı askeri öğrenciler için hazırlanan eğitim programı devam ediyor.

En son temel ve ileri seviyede 6 ve 12 hafta süren eğitimler alan Libya ordusuna bağlı Terörle Mücadele Gücü mensubu 90 öğrenci 18 Nisan'da diplomasını aldı.

Etiketler : Afrika türkiye THY TSK
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