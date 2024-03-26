Türkiye'nin ABD'den alacağı F-16'larla ilgili flaş detay: Öncelik modernizasyonda

Ankara'nın Türk Hava Kuvvetleri'nin acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere ABD'den talep ettiği F-16'ların 'Taslak Teklif ve Kabul Mektupları' Türk yetkililerce detaylıca inceleniyor. Edinilen bilgiye göre pakette yer alan F-16 Blok 70 savaş uçağı ve 79 adet F-16 Blok 70 modernizasyon kitinin tamamı tek seferde alınmayacak. Türk Silahlı Kuvvetler (TSK) elinde bulunan F-16'ların modernizasyonu önceliklendirilecek. Ayrıca Türkiye'nin gururu Milli Muharip Uçak KAAN'ın geliştirilmesi ve İngiliz-Alman-İtalyan ve İspanyol ortak yapımı Eurofighter Typhoon uçağının alınması üzere özel kaynak ayrılacak.

Sabah'ın haberine göre, Taslak Teklif ve Kabul Mektupları'nın yetkililerce incelemeleri tamamladıktan sonra Türk ve ABD tarafı bir araya gelecek. Görüşmede ortak inceleme ve değerlendirmeler yapılacak. Bu değerlendirmenin ardından anlaşmanın sonuçlandırılacak ve takvim işlemeye başlayacak.

Fiyatlandırma ise liste ve ürünler üzerinden yapılacak. Anlaşma safhasına geçilmesiyle toplam maliyet ortaya çıkacak. Öte yandan Ankara, üretim ve modernizasyonun Türkiye'de yapılmasına yönelik teklifi de ABD makamlarına iletti.

F-16 tedarik sürecinin de 2028 yılına kadar tamamlanacağı değerlendirilirken; Türk F-16'larının ABD'den "uçarak" ve gereği halinde yakıt ikmali yapılarak Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Öte yandan talep edilen sistemlerin montajı ve alt sistemlerin üretimi gibi hususların takvimi etkileyebileceği kaydediliyor.