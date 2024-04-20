VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
43 il için "sarı" uyarı: Sağanak ve fırtına geliyor
Tüketiciyi aldatan reklamlar dolayısıyla bu yıl 94,1 milyon lira ceza kesildi
Emine Erdoğan, Nijerya Devlet Başkanı'nın eşi Oluremi Tinubu'yla görüştü
Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Kumpas zanlısına ödül gibi görev
Ankara, Kırıkkale ve Tekirdağ'daki bazı yatırımlara "proje bazlı devlet yardımı" verilecek
20 Nisan 2024 Cumartesi 08:15:00 - Güncelleme:20 Nisan 2024 Cumartesi 08:15:00

Türkiye'nin "9. İyilik Gemisi"ndeki yardım malzemelerinin indirilmesine başlandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye'den Gazze'ye gönderilen "9. İyilik Gemisi"ndeki 3 bin 774 ton insani yardım malzemesinin Mısır'ın El-Ariş Limanı'ndaki rıhtıma tahliyesi başladı.

Türk Kızılay öncülüğünde temin edilen gıda, bebek malzemeleri ve uyku tulumu gibi acil ihtiyaç malzemelerinin İsrail saldırılarının hedefi olan Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına ulaştırılması için hummalı çalışma sürüyor.

Mersin'de yüklenen yardımlarla 16 Nisan'da yola çıktıktan sonra öğle saatlerinde Gazze'ye yakın konumdaki El-Ariş Limanı'na yanaşan "9. İyilik Gemisi"nde tahliye öncesi hazırlıklar tamamlandı.

Gemiye yanaşan vinç, 227 bin 63 gıda paketi, 869 ton un, 14 bin 700 bebek bezi, 2 bin uyku tulumu ve 400 ton muhtelif malzemenin bir kısmını rıhtıma indirmeye başladı.

İşlemin ardından tırlar ve kamyonlarla Refah Sınır Kapısı'na taşınacak yardımlar, gümrük işlemleri sonrası Gazze Şeridi'ndeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Etiketler : türkiye gazze insani yardım iyilik gemisi türk kızılay
'Yan Oda' dizisi ekrana veda etti

'Yan Oda' dizisi ekrana veda etti
Formunu altın süte borçlu

Formunu altın süte borçlu
Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin oğullarına kavuştular

Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin oğullarına kavuştular
Mahalle komedisi geliyor

Mahalle komedisi geliyor
Cilt bakımı önemli

Cilt bakımı önemli
Wilma Elles genç kalma sırrını açıkladı

Wilma Elles genç kalma sırrını açıkladı
Kendisiyle yarışıyor

Kendisiyle yarışıyor
Çağatay Ulusoy 'Kıvanç Tatlıtuğ' iddialarına cevap verdi: Aramızda sorun yok

Çağatay Ulusoy 'Kıvanç Tatlıtuğ' iddialarına cevap verdi: Aramızda sorun yok
Stilleri konuştu

Stilleri konuştu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX