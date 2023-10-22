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22 Ekim 2023 Pazar 13:56:00 - Güncelleme:22 Ekim 2023 Pazar 13:56:00

Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 FETÖ mensubu yakalandı

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Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 FETÖ terör örgütü mensubunun hudut birlikleri tarafından yakalandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 FETÖ terör örgütü mensubunun hudut birlikleri tarafından yakalandığını duyurdu.

Bakanlık, sosyal medya paylaşımında, "Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verdi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı fetö hudut birlikleri
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