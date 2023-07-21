VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
BM, Sudan'da sağlık çalışanlarına yönelik saldırıdan derin endişe duyduğunu açıkladı
Bakanı Uraloğlu: Kılıçdaroğlu'nun suni gündem oluşturması beyhude bir yaklaşımdır
Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü
"Kuran-ı Kerim'e yönelik saldırıları şiddetle kınıyoruz"
Bakan Bolat, BMD temsilcileriyle görüşme gerçekleştirdi
Danimarka'da Kuran-ı Kerim'e yönelik saldırı gerçekleştirildi
21 Temmuz 2023 Cuma 18:03:00 - Güncelleme:21 Temmuz 2023 Cuma 18:03:00

Başkan Erdoğan talimatı verdi: Türkiye'den Yunanistan'a yardım eli

Kaynak: AA

ABONE OL

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye, Yunanistan'da devam eden orman yangınlarıyla mücadele için 2 adet amfibik yangın söndürme uçağı ve 1 adet yangın söndürme helikopteri gönderecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü envanterine kayıtlı 2 adet yangın söndürme uçağı ve 1 adet yangın söndürme helikopteri uçuş ekipleriyle birlikte Yunanistan'a gönderilecek.

Etkili manevra kabiliyetlerine sahip amfibik uçaklar ile yerli ve milli imkanlarla üretilen yangın söndürme helikopteri, Yunanistan'daki orman yangınlarına müdahalede komşu ülkede kullanılacak."

Etiketler : Türkiye Yunanistna orman yangınları Türkiye-Yunanistan
Yıllar sonra aynı sahnedeler

Yıllar sonra aynı sahnedeler
Betona çakıldı, korseyle yürüyor

Betona çakıldı, korseyle yürüyor
Kenan şov

Kenan şov
Sahnede Gazapizm sürprizi

Sahnede Gazapizm sürprizi
Sinemanın acı kaybı

Sinemanın acı kaybı
'Can Tertip 2' geliyor

'Can Tertip 2' geliyor
Evliliğe inancımı yeniden kazandım!

Evliliğe inancımı yeniden kazandım!
Bizim için yaz ‘konser' demek

Bizim için yaz ‘konser' demek
Çalışmazsam paslanırım

Çalışmazsam paslanırım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX