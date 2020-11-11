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11 Kasım 2020 Çarşamba 14:49:00 - Güncelleme:11 Kasım 2020 Çarşamba 14:52:00

Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı: 23 Kasım'a kadar sismik araştırma yapacak!

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Oruç Reis sismik araştırma gemimiz için yeni Navtex yayınlandı. Buna göre Oruç Reis, Doğu Akdeniz'de 23 Kasım'a kadar sismik araştırma yapacak.

Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis, denizlerdeki faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı Oruç Reis için yeni Navtex yayınladı.

23 KASIM'A KADAR ARAŞTIRMASINI SÜRDÜRECEK

Oruç Reis Gemisi'nin, Ataman ve Cengizhan isimli gemiler ile 11 Kasım saat 21.00'den 23 Kasım saat 20.59'a kadar Doğu Akdeniz'de belirlenen sahalarda sismik araştırma yapacağı duyuruldu.

6 DENİZ MİLİ AÇIK GEÇİLMESİ UYARISI YAPILDI

Koordinatların paylaşıldığı duyuruda araştırma gemisinden 6 deniz mili açık geçilmesi uyarısı da yapıldı.

Oruç Reis sismik araştırma gemisi, kıta sahanlığı ve doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor.

Tam donanımlı ve çok amaçlı dünyadaki ender araştırma gemilerinden biri olan gemide, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik olarak jeofizik araştırması yapılabiliyor. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar iki boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.

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