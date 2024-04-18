VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 33 bin 970'e çıktı
Kibyra Antik Kenti'ndeki Medusa mozaiği ziyarete açıldı
"Hanutçulukla mücadelede gereken tedbirleri alacağız"
Bisikletin yaşayan efsanesi Mark Cavendish, 59.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na rekor kırma...
Merkez Bankası rezervleri 126,9 milyar dolar oldu
BM raportörleri: Gazze'deki okulların yüzde 80'inden fazlası yıkıldı veya hasar gördü
18 Nisan 2024 Perşembe 14:08:00 - Güncelleme:18 Nisan 2024 Perşembe 14:08:00

Türkiye'den yardımlarını Gazze'ye götüren gemi Mısır açıklarına ulaştı

Kaynak: AA

ABONE OL

Gazze'ye yardım ulaştırılması için 3 bin 774 ton insani yardım malzemesiyle Türkiye'den uğurlanan "9. İyilik Gemisi" Mısır açıklarına ulaştı.

Mersin Limanı'ndan 16 Nisan'da uğurlanan, Türk Kızılay tarafından temin edilen gıda, bebek malzemeleri, uyku tulumu ve un gibi ihtiyaç malzemeleriyle yola çıkan gemi, Akdeniz'deki yolculuğunu tamamlıyor.

Mısır açıklarına ulaşan gemiye, yakıt ikmali gerçekleştiriliyor.

İkmalin ardından gemi rotasını Mısır'ın El-Ariş Limanı'na çevirecek.

Akşam saatlerinde limana ulaşması beklenen gemideki 3 bin 774 ton insani yardım malzemesi, tırlara yüklenerek Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'deki Filistin halkına ulaştırılacak.

Türk Kızılay ile AFAD işbirliğinde bugünü kadar 13 uçak ve 8 gemiyle toplamda 39 bin 697 ton çeşitli insani yardım malzemesi Gazze'ye ulaştırıldı.

Etiketler : türkiye gazze mısır yardım gemi
Yeşilçam'ın gamzeli oyuncusu Bahar Öztan'a 5 şehirde mevlit okutuldu

Yeşilçam'ın gamzeli oyuncusu Bahar Öztan'a 5 şehirde mevlit okutuldu
Nilgün Belgün gösterisini bağışladı

Nilgün Belgün gösterisini bağışladı
Sanatçı Kadir İnanır hastaneden taburcu edildi

Sanatçı Kadir İnanır hastaneden taburcu edildi
Tarık Tarcan: Televizyonu bıraktım, sinemayı bırakmadım

Tarık Tarcan: Televizyonu bıraktım, sinemayı bırakmadım
Oy kullanmak için geldi

Oy kullanmak için geldi
Barış Arduç marka yüzü oldu

Barış Arduç marka yüzü oldu
Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin oğullarına kavuştular

Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin oğullarına kavuştular
Ekrana döndü

Ekrana döndü
Ozan Orhon, 52. yaşını ailece kutladı

Ozan Orhon, 52. yaşını ailece kutladı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX