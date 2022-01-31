Ülkemin ''Selçuk Bayraktar''ı olmak istiyorum

Lübnan'daki Trablusşam Bilim Enstitüsü Elektromekanik Bölümü öğrencisi Bilal Yagi, kendisine örnek aldığı Selçuk Bayraktar ile tanışmak ve teknoloji alanında önemli işler başarmak istediğini belirtti.

Lübnan'ın kuzeyindeki yarım milyon nüfuslu Trablusşam kentine bağlı küçük bir köyde yaşayan ve sekiz çocuklu bir ailenin oğlu olan Yagi, küçük yaştan itibaren teknolojiye merak sardığını ifade etti.

Portakal ve zeytin ağaçlarıyla çevrili köyünde AA muhabirine konuşan Yagi, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar'ın 17 yaşındayken ilk İHA uçurma denemesi videosunu izlediğinde ve Azerbaycan toprağı Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında Bayraktar SİHA'ların oynadığı belirleyici rolden çok etkilendiğini söyledi.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında Eylül 2020'de başlayan Karabağ Savaşı'ndan görüntüleri de izlediğini ifade eden Yagi, şöyle devam etti:

"O esnada Türkiye'deki Selçuk Bayraktar'ın ilk İHA projesi için çektiği görüntüye rastladım. Kendisinin de başlangıçta küçük bir uçakla işe başladığını fark ettim. Bayraktar, bugün maşallah tüm dünyada meşhur ve tanınan biri. Ben de onun bu fikrini ve projeye küçük bir İHA ile başlamasını kendime örnek aldım."

İnsansız hava aracından önce elektrikli araç üzerinde çalıştığını söyleyen 26 yaşındaki Yagi, araç için sahip olduğu fikirleri çevresindeki birçok kişiyle paylaştığını ancak kimseden yardım alamadığını dile getirdi.

Lübnanlı genç, araç projesinin biraz külfetli olduğu kanaatine vardıktan sonra "masrafı az ve etki alanı daha yüksek" şeklinde tanımladığı İHA'lar üzerine kafa yormaya başladığını belirtti.

- "ÜSTAT SELÇUK BAYRAKTAR'I GÖRMEK VE ONUN ÖĞRENCİSİ OLMAYI ÇOK İSTERİM"



Bununla birlikte küçük İHA'ların geliştirilmesi konusunda da Lübnan'dan destek bulamadığını ifade eden Yagi, "Ancak yine pes etmedim. Küçük ve ucuz bir İHA aldım ve onu Bayraktar uçak modeline benzetmeye çalıştım. Daha sonra aynı fikirle yola çıkarak, küçük insansız bot modelini geliştirdim. Suda sorunsuz çalışan bir bot modelini başarılı bir şekilde test ettim. Çok şükür hem İHA hem bot İHA'sının geliştirilmesinde başarılı oldum." dedi.

Bu konuda Türkiye'nin kendisine yardım etmesi veya projelerini tamamlamak için fon sağlaması temennisinde bulunan Yagi, "İnşallah Lübnan'ın Selçuk Bayraktar'ı olurum. Sonuçta her şey imkanlara bağlı. Burada imkanlarımız yok. İnşallah Türkiye benim sesimi duyar." ifadelerini kullandı.

Yagi, kendisinden ilham aldığı mühendis Bayraktar ile ilgili olarak "Üstat Selçuk Bayraktar'ı görmek ve onun öğrencisi olmayı da çok isterim, onunla bu projede çalışmak isterim." diyerek temennisini dile getirdi.

Geliştirmeyi hedeflediği İHA'ların ziraat ve yangın söndürme gibi alanlarda da kullanılabileceğini vurgulayan Yagi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu yıl Lübnan'da orman yangınları meydana geldi. Yangınların söndürülmesi hususunda devlet çok yetersiz kaldı. Bayraktar gibi İHA'lar geliştirip yangın söndürmede kullanabiliriz. Aynı şekilde ziraat sektöründe de kullanılabilir."