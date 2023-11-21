21 Kasım 2023 Salı 16:50:00 - Güncelleme:21 Kasım 2023 Salı 16:50:00
Türkiye'den yardım eli! Gazze'den üçüncü tahliye gerçekleşecek
Sağlık Bakanı Koca, 50 kişiden oluşan bir hasta listesi hazırladıklarını ve önümüzdeki günlerde Gazze'den üçüncü tahliyenin gerçekleşeceğini bildirdi.
Sağlık Bakanı Koca, 50 kişiden oluşan bir hasta listesi hazırladıklarını ve önümüzdeki günlerde Gazze'den üçüncü tahliyenin gerçekleşeceğini bildirdi.
Detaylar geliyor...
- Bakan Yerlikaya duyurdu: “Yolyemezler” adlı suç örgütü çökertildi
- İstanbul merkezli suç örgütü operasyonu: 14 gözaltı
- 1 Aralık'ta başlayacaktı: Kış lastiği zorunluluğu öne çekildi
- Emine Erdoğan'dan İsrail'e uyarı: Kırmızı çizgiyi aştı
- Türkiye'den yardım eli! Gazze'den üçüncü tahliye gerçekleşecek
- İstanbul'da suya yüzde 48 zam istendi