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21 Kasım 2023 Salı 16:50:00 - Güncelleme:21 Kasım 2023 Salı 16:50:00

Türkiye'den yardım eli! Gazze'den üçüncü tahliye gerçekleşecek

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Sağlık Bakanı Koca, 50 kişiden oluşan bir hasta listesi hazırladıklarını ve önümüzdeki günlerde Gazze'den üçüncü tahliyenin gerçekleşeceğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca, 50 kişiden oluşan bir hasta listesi hazırladıklarını ve önümüzdeki günlerde Gazze'den üçüncü tahliyenin gerçekleşeceğini bildirdi.

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Etiketler : Gazze türkiye bakan koca hasta tahliye
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