Türkiye'den Tayland'daki anaokulu saldırısında ölenler için taziye mesajı
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığı, Tayland'da anaokuluna düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Tayland'da bir anaokulunu hedef alan silahlı saldırıda çoğu çocuk 30'dan fazla kişinin hayatını kaybetmesinin derin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Açıklamada "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve dost Tayland halkı ile hükumetine içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifa diliyoruz" sözleri yer aldı.
Tayland'ın kuzeydoğusundaki bir çocuk bakım merkezine gün içinde düzenlenen silahlı saldırıda 24'ü çocuk 35 kişi yaşamını yitirmişti.
Silah ve bıçak kullanılan saldırıda 12 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.
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