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23 Mart 2022 Çarşamba 18:04:00 - Güncelleme:23 Mart 2022 Çarşamba 18:04:00

Türkiye'den Tanzanya'ya 1 milyon doz aşı desteği

Kaynak: AA

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Türkiye, koronavirüs ile mücadelede Tanzanya'ya 1 milyon doz Sinovac aşısı desteğinde bulundu. Ülkeye toplamda 4 milyon doz aşı gönderileceği aktarıldı.

Türkiye'nin Darusselam Büyükelçisi Mehmet Güllüoğlu, aşıların teslim töreninde, Kovid-19 aşılarını Tanzanya Sağlık Bakanı Ummy Mwalimu'ya teslim ettiklerini söyledi.

Güllüoğlu, "Aşılar, Türk Silah Kuvvetleri'ne ait uçakla Tanzanya'ya getirildi. Soğuk hava depolarındaki aşılar, ülkedeki aşılama merkezlerine Sağlık Bakanlığı tarafından dağıtılacak" dedi.

TOPLAMDA 4 MİLYON DOZ AŞI GÖNDERİLECEK

Türkiye tarafından Tanzanya'ya 4 milyon doz Kovid-19 aşısı desteği yapılacağını belirten Güllüoğlu, kalan aşıların aşama aşama teslim edileceğini söyledi.

Tanzanya Sağlık Bakanı Mwalimu da aşı desteği için Türkiye'ye teşekkür ederek, ülkesindeki tam aşı olanların sayısının 3 milyonu aştığını, 18 yaş ve üstü kişilerin sadece yüzde 9,8'inin aşılandığını aktardı.

Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, Tanzanya'da 33 bin 726 Kovid-19 vakası görülürken 800 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Etiketler : Sağlık Bakanlığı kovid 19 vaka sayıs
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