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Türkiye'den Tanzanya'daki uçak kazasında ölenler için taziye mesajı
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07 Kasım 2022 Pazartesi 08:04:00 - Güncelleme:07 Kasım 2022 Pazartesi 08:04:00

Türkiye'den Tanzanya'daki uçak kazasında ölenler için taziye mesajı

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanlığı, Tanzanya'da Darüsselam-Bukoba seferini yapan yolcu uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, uçakta bulunan 19 kişinin yaşamını yitirmesinden derin üzüntü duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Dost Tanzanya devleti ve halkının kederini paylaşıyor, hayatlarını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Tanzanya'da yolcu uçağı kötü hava koşulları nedeniyle Viktorya Gölü'ne düşmüş, 19 kişi hayatını kaybetmişti.

Etiketler : Dışişleri Bakanlığı Dost Tanzanya yolcu uçağı
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