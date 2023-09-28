Türkiye'den stratejik hamle!! Bakan Uraloğlu tarih verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20'de Hindistan'ı Avrupa'ya bağlayacak bir koridorun gündeme getirilmesi üzerine "Türkiyesiz koridor olmaz" çıkışı yapmıştı. Türkiye koridor iddiasını güçlendirmek için Kars-Nahçıvan Demiryolu projesini hızlandırıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ile Nahçıvan'ı demir yoluyla bağlayacak hattın 5 yıl içinde işletmeye alınacağını söyledi. Bakan Uraloğlu, Başkan Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in hafta başında imza koyduğu 'Kars-Nahçıvan Demir Yolu Projesi' niyet protokolüne ilişkin Yeni Şafak'a konuştu. Uraloğlu, projenin yapım ihalesine yönelik teknik hazırlıkların devam ettiğini, fizibilite raporunun onaylandığını söyledi. Uraloğlu, güzergâhın 224 kilometre olacağı bilgisini de paylaştı.

UZUNLUĞU 224 KM

Bakan Uraloğlu, projenin, teknik hazırlıkların planlamasına yönelik olarak 2023 yatırım programına dahil edildiğini ve 2024 yılı yatırım programında da projeye teklif olarak yer verildiğini kaydetti. Uraloğlu, hattın Türkiye'nin dış ticaret ve transit taşımada avantajını, rekabet gücünü artıracağını bildirdi.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamaları şöyle:

* Projeye ilişkin fizibilite çalışmaları ne durumda?

Etüt-proje, fizibilite ve ÇED raporu işlerine 2019 yılında başlanmış olup, çalışmalar tamamlandı. Projenin dış kredili olarak yapılması planlanmakta.

* Güzergahı, dolayısıyla uzunluk ve durakları belli mi?

Güzergah çalışmaları tamamlandı. Uzunluğu 224 km. Projede Digor, Tuzluca, Iğdır, Aralık ve Dilucu'nda olmak üzere 5 adet istasyon bulunmakta.

DAHA EKONOMİK TAŞIMA İMKANI

* Hizmete açılacağı bir tarih planlaması var mı?

Demir yolu hattını yapımına başlandıktan sonra 5 yıl içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz.

* Bu hattın Türk dünyası açısından önemi nedir?

Söz konusu projenin hayata geçirilmesiyle, doğu-batı aksında seyahat süresinin kısalması, taşıma kapasitesinin artması ve alternatif enerji kullanımı ile ekonomik taşıma olanakları sağlayacak. Bu durum ise dış ticaret ve transit taşımada ülkemizi avantajlı konuma getirerek rekabet gücünü artıracak. Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Projesi, ülkemizi ve doğal olarak tüm Avrupa'yı Nahçıvan üzerinden İran, Azerbaycan, Türkmenistan ve Pakistan'a bağlayacak.

ORTA ASYA'YA LOJİSTİK KÖPRÜ

* Stratejik öneminin yanında ekonomik faydaları neler olacak?

Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Projesinin hayata geçirilmesi ile Londra-Pekin demir yolu bağlantısı; Van Gölü kullanılmaksızın kesintisiz yeni bir alternatife de kavuşmuş olacak. Londra'dan Çin'e uzanacak "Demir İpek Yolu" ile üretimin, doğrudan tüketim merkezlerine taşınması sağlanacak. Son yıllarda dünya ticaretinin yeniden şekillenmesiyle birlikte de alternatif güzergahları ve güçlü jeopolitik konumuyla Türkiye, Orta Asya ve Kafkasya'ya açılan ticaret ve lojistik köprüsü olacak. Türkiye'nin Avrupa ve Avrasya arasında lojistik sektöründe söz sahibi olabilmesi ve transit taşımadaki payını artmasına olanak sağlayacak.

* Demir yolu projesinin Çin'in Kuşak Yol Projesi açısından önemi nedir? Orta koridoru nasıl etkiler?

Çin, yaşadığımız süreçte ABD'den sonra dünyanın büyük ekonomisi ve ticari merkezi konumuna geldi. Ülkemiz gibi Avrupa ülkeleri de Çin'in önemli ticari partnerleri konumunda. Bu ticaretin giderek artması için kısa seyahat süreli ve düşük navlun ücreti sunabilecek yeni koridorların yapılamasını kaçınılmaz kılıyor. Çin ekonomisinin güçlenmesiyle birlikte Avrasya kıtası içerisinden geçecek ticaret güzergahlarına ihtiyaç doğdu. Yükselen Çin ekonomisi açısından yeni ipek yollarının gelişmesi, yakın ve orta vadede enerji ihtiyacını giderecek ve Avrupa pazarına ulaşmasını sağlayacak.

MEGA YATIRIMLARIN TAMAMLAYICISI

Van Gölü geçişi nedeniyle kesintiye uğrayan Türkiye-İran demir yolu bağlantısının bu hat sayesinde kesintisiz sağlanacağını vurgulayan Bakan Uraloğlu şöyle devam etti: "Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Projesi, son yıllarda, hayata geçirilen Kars uluslararası havaalanı terminal binası ve Kars Lojistik Merkezi gibi büyük kamu yatırımlarının tamamlayıcısı konumunda. Yapımı planlanan Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Projesi jeopolitik ve jeostratejik açıdan önemli bir konumda bulunuyor ve bir anlamda Demir İpek Yolu projesinin bir parçasını oluşturmakta."

SAATTE 160 KM HIZA UYGUN

Kars-Nahçıvan Demir Yolu Projesi, 224 kilometre uzunluğunda olacak. Elektrikli ve sinyalli çift hat şeklinde tasarlanan projede 5 istasyon bulunacak. Tasarımı saatte 160 kilometre hıza göre tasarlanan proje kapsamında çok sayıda sanat yapısı da inşa edilecek. 638 metre uzunluğunda 10 köprü, 18 kilometreyi bulan 465 menfez, 5.5 kilometre toplamda 144 alt geçit inşa edilecek.