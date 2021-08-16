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16 Ağustos 2021 Pazartesi 10:30:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2021 Pazartesi 10:53:00

Türkiye'den sınıra dört kademeli önlem!

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, muhalefetin yalan terörüne, 'Sınırda iddia edildiği gibi vahim bir durum yok. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bu 'yalan terörü'. Körlükten vazgeçmeleri tavsiye ediyoruz.' sözleriyle cevap verdi. Ayrıca sınırda 4 katmanlı güvenlik önlemi kurulduğunu belirten Akar, komandolar, jandarma, polis ve devriyelerin görevde olacağını kaydetti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, hafta sonu Genelkrmay Başkanı Org. Yaşar Güler, KKK Org. Musa Avsever, 2. Ordu Komutanı Org. Metin Gürak ve Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümg. Hüseyin Kurtoğlu ile birlikte İran sınırındaki karakollarda incelemelerde bulundu. Akar, Başkale 6. Hudut Tugay Komutanlığı'ndaki brifingin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı da telefonla arayarak sınırdaki önlemler hakkında bilgi verdi. Bakan Akar, Türkiye-İran sınırında, kaçak Afgan göçünün iddia edildiği gibi vahim tablo arz etmediğini söyledi. Sınırda 4 katmanlı güvenlik önlemi kurulduğunu belirten Akar, yılbaşından bu yana İran sınırında yakalanan kaçak göçmen sayısının 587 olduğunu, 62 bin civarında girişin ise sınır boyunda engellendiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi bir "yalan terörü" söz konusu olduğunu vurgulayan Bakan Akar, TSK olarak şeffaf bilgi paylaşmaya her zaman açık olduklarının altını çizdi.

Helikopterle geçilen sınırın sıfır noktasından dönüşte Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sabah Gazetesi'ne şu değerlendirmelerde bulundu:

4 KADEMELİ SINIR ÖNLEMİ:

Hudutlarımızda aldığımız tedbirler kuvvetli ve etkili. Hudutların korunması kara kuvvetlerinin görevi. Hudut sınırındaki komandoların arkasına ikinci hat olarak jandarmamız konuşlandırıldı. Kaçak göçmenlerin en çok kullandığı noktalara üçüncü katman olarak polis özel harekat yerleştirildi.

Ve nihayet ne olur ne olmaz diye kaçak göçmenler bir takım organizatörler vasıtasıyla Van Gölü'ne kadar ulaşabilir ihtimalini dikkate alarak dördüncü katman olarak da devriyeler çevrede görevlendirildi. Bölge tüm güvenlik güçleri tarafından bir bütün halinde yakın takipte. Her zamankinden daha güçlü şekilde hudut emniyeti alınmış vaziyette.

DUVAR, HENDEK, KAMERA:

Peki, kara kuvvetleri ne yapıyor? 1- Kaçak geçişi engellemek için sınır boyunda modüler duvarlar inşa ettiriyor ve duvarın üstüne jiletli dikenli tel konuluyor. 2- Duvarın hemen arkasına, 4 metre derinliğinde, dört metre genişliğinde hendekler kazılıyor ve hendekten sonrasına akordiyon gibi açılan tel üstü vane çekiliyor. 3- Ayrıca gözetleme kuleleri inşa edildi.

Bu kulelerde dürbün, termal kamera ve gözetleme kameraları var. Gece gündüz tüm sınır izleniyor. Sınırın karşı tarafında bir hareketlenme oldu mu, kaçak göçmen daha gelmeden biz orada emniyetimizi almış oluyoruz. Buna pusu diyoruz, yani yolu kesiyoruz.

İHA VE SİHA UÇUŞU:

Şu ana kadar İran sınırında kaçak göçmenlerin en sık kullandığı belirlenen hatta, 156 km duvar yapılmış durumda. 4m derinlik-4m genişlikte 110 km hendek tamamlandı. Personel ve malzeme açısından açığımız yok. Askerimiz yüksek moral ve motivasyonla görevinin başında. Ek olarak, İHA-SİHA'lar da sınır boyunca uçuyor. Aylık uçuş 200 saati buluyor.

İRAN SINIRINDA GERÇEK DURUM:

1 Ocak'tan itibaren bütün hudutlarımızda yakalananlardan İran'a tekabül eden 587 kişi. Hudutu bir şekilde geçti ve tespit edildi ise bunlar "yakalama" olarak kayda geçiyor. Huduta doğru geldiği görülen ve ülke içine alınmayanlar ise "engellenen" sayılıyor. Yani güne iki kaçak düşüyor. Burada iddia edildiği şekliyle herhangi bir vahim durum yok. Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi bu "yalan terörü."

AFGANİSTAN DOSYASI:

Afganistan'la tarihi bağlarımız, ortak değerlerimiz var. Oradaki kardeşlerimiz arasında ayrım yapmıyoruz. Tüm Afganistan'ı kucaklıyoruz. Bütün Afganistan için Kabil Havalimanı'nın önemi var. Orası çalışsın istiyoruz. İsterseniz, diyoruz. Ha istemiyorsunuz. 24 saatte terk ederiz orayı.

Pakistan'la bu konuda işbirliği yapmayı umuyoruz. Unutulmaması gereken bir nokta da bizim sınırlarımız NATO'nun ve AB'nin de sınırları olduğu gerçeği. Körlükten vazgeçmelerini tavsiye ediyoruz. Türkiye'ye yönelen düzensiz göç, eninde sonunda Avrupa'ya kadar uzanacaktır.

TERÖRLE MÜCADELE:

1 günde 22 terörist etkisiz hale getirildi. Barış Pınarı'nda 14, Gara'da 6, Hakurk'ta 2. Terörle mücadele kararlılıkla sürüyor. Durmamız duraklamamız yok. Bir slogan geliştirdik: "Terörist nerede ise hedef orası!" Tek hedefimiz teröristler.

Kürt kardeşlerimizle etle tırnak gibiyiz, şehitlikte beraber yatıyoruz, ekmeğimizi suyumuzu beraber paylaştık, yüzlerce yıldır birlikte yaşıyoruz. Fitne, fesata kapılmamalarını istiyoruz. Ayrıca, "seçim yaklaştıkça terörle mücadele yavaşlar" gibi tezviratlar duyuyoruz. Kesinlikle doğru değil. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadele devam edecek.

SEL BÖLGESİNE YARDIM:

Sel felaketine uğrayan Kastamonu, Sinop ve Bartın bölgesine 8 helikopter, 2 yatay kaydırmalı köprü, 3 sabit köprü aracı, 597 personel gönderdik. Bir karakol ve 1 çıkarma gemisi Sinop Türkeli'nde bulunuyor. TSK olarak tüm imkan ve kabiliyetlerimizi seferber ediyoruz.

FETÖ İHRAÇLARI:

FETÖ ile mücadelede hiçbir aksama yok. Son rakam 23 bin 582. Mücadele, istihbarat ve savcıların desteği ile devam ediyor.

KIBRIS'A BAKIŞ:

Kıbrıs konusu bizim açımızdan bitmiştir. Devlet kararı söz konusudur. Bağımsız, egemen, eşit iki devlet. Bunun sağlamak için bize ne düşerse, onu yapacağız.

YUNANİSTAN'A MESAJ:

Yunanistan hükümeti, silahlanma söylemi ile Yunan halkının refahına da zarar veriyor. Bunun anlaşılması lazım. Bunu Yunanistan'daki akademisyenler, emekli askerler de söylüyor. O yorumlara Yunan'a siyasilerin kulak vermesi en çok Yunan halkının lehinedir.

Ancak Türkiye olarak hak ve menfaatlerimizi koruyacak şekilde, azimli ve kararlıyız, çok şükür buna da muktediriz.

YERLİ-MİLLİ SAVUNMA:

Savunma sanayiinde Cumhurbaşkanımızın liderliği, teşviki ile epey mesafe kat edildi. Yurtiçinde yurtdışında görev yapan Mehmetçiğe daha önce olmadığı katlar yüksek teknoloji ürünü silah, araç, gereç, mühimmat verebiliyoruz.

Etiketler : sınır hulisi akar ırak ıran afganistan
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