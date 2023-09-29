Türkiye'den Pakistan'daki bombalı saldırıya tepki: Bu kutsal günde bir ibadet yerini hedef alan bu hain saldırıyı lanetliyoruz

Türkiye'den Pakistan'daki bombalı saldırıya tepki: Bu kutsal günde bir ibadet yerini hedef alan bu hain saldırıyı lanetliyoruz

Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Pakistan'ın batısındaki Belucistan eyaletinin Mastung bölgesindeki bir camide Mevlid Kandili için toplanan cemaate yönelik 29 Eylül 2023 tarihinde düzenlenen saldırıda, 50'nin üzerinde kişinin hayatını kaybettiği ve 100'den fazla kişinin yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir.

"Pakistan Hükümetinin ve halkının acısını paylaşıyoruz. Bu kutsal günde bir ibadet yerini hedef alan bu hain saldırıyı lanetliyor; saldırıda hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz."

"Dost ve kardeş Pakistan'ın huzurunu, istikrarını ve esenliğini hedef alan bu menfur terör saldırısı karşısında, Türkiye'nin, Pakistan'ın terörle mücadelesine desteğini kararlılıkla sürdüreceğini bir kez daha belirtmek istiyoruz."