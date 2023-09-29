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Türkiye'den Pakistan'daki bombalı saldırıya tepki: Bu kutsal günde bir ibadet yerini hedef alan bu h...
29 Eylül 2023 Cuma 18:13:00 - Güncelleme:29 Eylül 2023 Cuma 18:13:00

Türkiye'den Pakistan'daki bombalı saldırıya tepki: Bu kutsal günde bir ibadet yerini hedef alan bu hain saldırıyı lanetliyoruz

Kaynak: TRT Haber

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Dışişleri Bakanlığı Pakistan'daki saldırıya dair, "Pakistan Hükümetinin ve halkının acısını paylaşıyoruz. Bu kutsal günde bir ibadet yerini hedef alan bu hain saldırıyı lanetliyor; saldırıda hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Pakistan'ın batısındaki Belucistan eyaletinin Mastung bölgesindeki bir camide Mevlid Kandili için toplanan cemaate yönelik 29 Eylül 2023 tarihinde düzenlenen saldırıda, 50'nin üzerinde kişinin hayatını kaybettiği ve 100'den fazla kişinin yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir.

"Pakistan Hükümetinin ve halkının acısını paylaşıyoruz. Bu kutsal günde bir ibadet yerini hedef alan bu hain saldırıyı lanetliyor; saldırıda hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz."

"Dost ve kardeş Pakistan'ın huzurunu, istikrarını ve esenliğini hedef alan bu menfur terör saldırısı karşısında, Türkiye'nin, Pakistan'ın terörle mücadelesine desteğini kararlılıkla sürdüreceğini bir kez daha belirtmek istiyoruz."

Etiketler : pakistan saldırı dışişleri bakanlığı
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