Türkiye'den Pakistan'a yardım eli
Kaynak: AA
Sel felaketinin ardından Türkiye'nin Pakistan'a yardımları sürüyor. İnsani yardım malzemesi taşıyan 12'inci uçak da bölgeye ulaştı.
Milli Savunma Bakanlığı, Pakistan'da meydana gelen sel felaketi dolayısıyla, bölgeye yardımların devam ettiğini duyurdu.
Başkan Erdoğan'ın talimatlarıyla, insani yardım malzemesi taşıyan 12'inci uçak, Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan hareket ederek Pakistan'a ulaştı.
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