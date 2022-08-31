Türkiye'den Pakistan'a yardım: 6'ncı uçak yola çıktı
Kaynak: AA
Pakistan'da yaşanan sel felaketine Türkiye'nin yardımı sürüyor. İnsani yardım malzemesi taşıyan 6'nci uçak, bölgeye hareket etti.
Milli Savunma Bakanlığı, Pakistan'da meydana gelen sel felaketi dolayısıyla, bölgeye yardımların devam ettiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan paylaşımda, ''Sel felaketlerinde zarar gören Pakistanlı kardeşlerimize ulaştırılacak yardım malzemelerini taşıyan 6'ncı uçağımız da Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan hareket etti'' ifadeleri yer aldı.
Sel felaketlerinde zarar gören Pakistanlı kardeşlerimize ulaştırılacak yardım malzemelerini taşıyan 6'ncı uçağımız da Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan hareket etti. pic.twitter.com/0bZEW76VNn— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 30, 2022
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