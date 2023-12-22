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22 Aralık 2023 Cuma 17:10:00 - Güncelleme:22 Aralık 2023 Cuma 17:10:00

Türkiye'den otomobil devine davet!

Kaynak: AA

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çin'de elektrik araç üretimi yapan Zeekr tesislerini ve SAIC grubunun merkezini ziyaret etti.

Kacır, X'ten yaptığı paylaşımda, Çin'de gerçekleştirdiği ziyaretlere ilişkin bilgi verdi.

Zeekr tesislerini ziyaret ettiklerini bildiren Kacır, "Küresel pazarlara açılma planları yapan marka için Türkiye'mizin sunduğu imkanları konuştuk. Volvo, Lotus gibi markaları da üreten Geely'nin bir iştiraki olan Zeekr, 100 kilometre/saat hıza 2 saniyede çıkabilen, 1000 kilometre menzile sahip elektrikli araçlar üretiyor." ifadesini kullandı.

Kacır, Çin'in Anting şehrinde Türkiye'de de MG marka araçlarıyla tanınan SAIC grubunun merkezini de ziyaret ettiklerini bildirdi.

Görüşmede, Türkiye'nin hızla artan elektrikli araç kullanımını, yeşil dönüşüm politikasını, yatırım ve AR-GE fırsatlarını paylaştığını belirten Kacır, şunları kaydetti:

"Çin'in en büyük otomotiv üreticisi SAIC grubu, geçtiğimiz yıl 5,3 milyon araç üretimi gerçekleştirmiş. 1 milyondan fazla aracı da ihraç etmişler. İhracatlarında kendi markalarının payı yıldan yıla artıyor. Yeni nesil otomobillerin üretiminde Türkiye'mizi merkez ülke yapmak için çalışmaya devam edeceğiz."

Etiketler : Zeekr tesisleri SAIC merkezi elektrik araç üretimi
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