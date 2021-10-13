Türkiye'den Nepal'e geçmiş olsun mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Nepal'in Mugu bölgesinde 32 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazası nedeniyle açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Nepal'in Mugu bölgesinde gerçekleşen otobüs kazasında 32 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu elim kazada hayatını yitirenlerin ailelerine ve dost Nepal halkı ile hükümetine başsağlığı dileklerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.