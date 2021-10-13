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13 Ekim 2021 Çarşamba 18:50:00 - Güncelleme:13 Ekim 2021 Çarşamba 18:50:00

Türkiye'den Nepal'e geçmiş olsun mesajı

Kaynak: DHA

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Dışişleri Bakanlığı, Nepal'in Mugu bölgesinde 32 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazası nedeniyle Nepal halkı ve hükümetine başsalığı mesajı gönderdi.

Dışişleri Bakanlığı, Nepal'in Mugu bölgesinde 32 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazası nedeniyle açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Nepal'in Mugu bölgesinde gerçekleşen otobüs kazasında 32 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu elim kazada hayatını yitirenlerin ailelerine ve dost Nepal halkı ile hükümetine başsağlığı dileklerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Etiketler : Bakanlık Nepal Dışişleri Bakanlığı
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