Türkiye'den Nepal'deki uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığı, Nepal'de meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Nepal'de bu sabah meydana gelen uçak kazası sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve dost Nepal halkına ve hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Nepal'in merkezindeki Pokhara bölgesinde 68 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıyan uçağın Seti Nehri Vadisi yakınında düşmesi sonucu 68 kişi yaşamını yitirmişti.
Kaza nedeniyle yarın için Nepal'de "ulusal yas" ilan edildiği duyurulmuştu.
- Başkan Erdoğan: Böyle memleket mi yönetilir?
- Türkiye'den Nepal'deki uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
- Yaklaşık 1 yılda geliştirildi, göreve başlıyor... Türkiye için bir ilk!
- Pençe-Kilit Harekatı ile teröristlere sınırda "kilit" vuruldu
- Milli Savunma Bakanlığından arama kurtarma ihtisaslı personele "denize bot atma kursu"
- Maden faciasında 4 yönetici için 1080'er yıl hapis istemi