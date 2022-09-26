Türkiye'den Mescid-i Aksa'daki baskınlara kınama
Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Doğu Kudüs'te radikal İsrailli grupların İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemelerini kınadı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan, Radikal İsrailli grupların Mescid-i Aksa'ya yaptığı baskınlara ilişkin açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İşgal altındaki Doğu Kudüs'te, radikal İsrailli grupların, İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemelerini kınıyor ve kabul edilemez buluyoruz.
Mescid-i Aksa'nın kudsiyetini ve uluslararası hukuka dayalı statüsünü ihlal eden bu uygulamalara izin verilmemesi ve gerginliğin tırmanmaması için İsrail makamlarını derhal gerekli önlemleri almaya çağırıyoruz."
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