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10 Mayıs 2021 Pazartesi 12:30:00 - Güncelleme:10 Mayıs 2021 Pazartesi 12:37:00

Türkiye'den Mescid-i Aksa baskınına sert tepki: Derhal son verin

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail işgal güçlerinin Kudüs'te sivil ve savunmasız Filistin halkına karşı uyguladığı şiddetin derhal sona ermesi gerektiğini belirtti.

İsrail polisi, işgal altındaki Mescid-i Aksa'da baskınları önlemek için nöbet tutan Filistinlilere müdahale ediyor. Filistin Kızılayı, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesi sonucu yüzlerce kişinin yaralandığını açıkladı.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN TEPKİ

Sözcü İbrahim Kalın, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail işgal güçlerinin Kudüs'te sivil ve savunmasız Filistin halkına karşı uyguladığı şiddet derhal sona ermelidir. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla girişimlerimiz her düzeyde devam ediyor. Filistinlilere yönelik her tür saldırı, şiddet ve hadiseden İsrail makamları sorumludur" dedi.

AK PARTİ'DEN TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Mescidi-i Aksa ve çevresinde Filistinlilere dönük İsrail şiddeti artarak devam ediyor. Mescid-i Aksa dışında fanatikler işgale hazırlık yapıyor. Bu zulüm ve pervasız bir hukuk tanımazlıktır. Dünya dur demelidir." sözleriyle çağrıda bulundu.

Etiketler : Sözcü İbrahim Kalın İSRAİL FİLİSTİN
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