VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dışişlerinden AP'nin Türkiye raporuna tepki: "Sığ ve vizyonsuz bir yaklaşım"
Ankara polisine tahsis edildi... Togg göreve başladı
İngiliz Bakan'dan Türkiye vurgusu: "Vazgeçilmez bir ortak"
Sudan'daki iç savaşın acı bilançosu... 5 milyon kişi yerinden oldu
KKTC'den AP'nin Türkiye raporuna tepki: "Bizim için yok hükmündedir"
Gazze'de patlama: 4 Filistinli hayatını kaybetti
13 Eylül 2023 Çarşamba 22:04:00 - Güncelleme:13 Eylül 2023 Çarşamba 22:04:00

Türkiye'den Libya'ya yardım eli... 148 sağlık çalışanı daha gidecek

ABONE OL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sel felaketinden etkilenen Libya'ya 148 sağlık çalışanı daha gönderileceğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 148 sağlık çalışanının daha bu gece İzmir Alsancak Limanı'ndan kalkacak gemi ile sel felaketinden etkilenen Libya'ya gideceğini bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Libya'da yaşanan sel felaketinde binlerce insanın hayatını kaybettiğini ve binlercesinden de haber alınamadığını belirtti.

Koca, bakanlık olarak felaketin ardından Libya'ya, 2 acil müdahale ünitesi, tıbbi sarf malzemeleri, çok sayıda jeneratör, ilaç ve tıbbi cihazlar ile 11 kişilik UMKE ve UMKE ATAK timi gönderildiğini anımsattı.

Yeni gönderilecek ekiple 159 sağlık çalışanının Libya halkının yanında olacağını aktaran Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Bu gece, İzmir Alsancak Limanı'ndan kalkacak gemi ile 148 personel daha gönderiyoruz. Tam teşekküllü 2 sahra hastanesi ve 6 acil müdahale ünitesi, 10 ambulans, UMKE ATAK donanımlı 7 araç, 6 acil müdahale aracı aynı gemiyle yolda."

Etiketler : sel felaketi Libyaya yardım sağlık çalışanları
Güzellik sırrı aşk

Güzellik sırrı aşk
Venedik'te Bilgiçlik!

Venedik'te Bilgiçlik!
Engelli hayranına jest yaptı

Engelli hayranına jest yaptı
Ayrıldılar

Ayrıldılar
Aşkını ilan etti

Aşkını ilan etti
Şarkının başına gelmeyen kalmadı

Şarkının başına gelmeyen kalmadı
Hakareti affetmedi

Hakareti affetmedi
Basit numaralar barıştırdı

Basit numaralar barıştırdı
Menemen'de üç tatlı ses

Menemen'de üç tatlı ses

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX