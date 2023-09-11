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Türkiye'den Libya'ya taziye
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11 Eylül 2023 Pazartesi 20:11:00 - Güncelleme:11 Eylül 2023 Pazartesi 20:11:00

Türkiye'den Libya'ya taziye

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Dışişleri Bakanlığı, Libya'da meydana gelen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine enden olan Daniel kasırgası dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Türkiye, her zaman olduğu gibi, bu doğal afet karşısında da kardeş Libya'ya her türlü desteği sağlamaya hazırdır." ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı, Libya'ya taziye dileklerini iletti.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Libya'yı dünden (10 Eylül) bu yana etkisi altına alan ve ülkenin özellikle doğu kıyılarını vuran Daniel kasırgası nedeniyle çok sayıda Libyalı kardeşimizin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyuyoruz.

Dost ve kardeş Libya halkına ve Libya'ya başsağlığı, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Türkiye, her zaman olduğu gibi, bu doğal afet karşısında da kardeş Libya'ya her türlü desteği sağlamaya hazırdır.

Etiketler : libya taziye dışişleri bakanlığı
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