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14 Ağustos 2023 Pazartesi 17:24:00 - Güncelleme:14 Ağustos 2023 Pazartesi 17:24:00

Türkiye'den Laçın açıklaması: Ermenistan provokatif adımlardan kaçınmalı

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Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Laçın Yolu konusunda uzun zamandır devam eden tartışmaları yakından takip ettiği ve Azerbaycan'ın konuyla ilgili meşru endişelerini anladığını belirterek, "Ermenistan'dan beklentilerinin provokatif adımlardan kaçınarak Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tanıması, Karabağ'da bulunan Ermeni nüfusun ihtiyaçlarının karşılanması için 'Ağdam-Hankendi' ve diğer alternatif yolların kullanılmasına ve Azerbaycan'ın Ermeni nüfusunu yeniden entegre etme çabalarına destek vermesi" olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan Laçın Yolu'ndaki duruma ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin Laçın Yolu konusunda uzun zamandır devam eden tartışmaları yakından takip ettiği ve Azerbaycan'ın konuyla ilgili meşru endişelerini anladığına vurgu yapıldı.

Bakü'nün uzun zamandır yüksek sesle dile getirdiği bu endişelerin dikkate alınmadığı ve bunun sonucunda Azerbaycan'ın egemenlik hakları çerçevesinde uygun gördüğü önlemleri aldığı altı çizilen açıklamada, "Türkiye, Laçın Yolu konusunda Azerbaycan'a yönelik eleştirilerin haklı bir zemini bulunmadığı kanaatindedir. Halihazırda Laçın Yolu'ndan tıbbi geçişlerin sağlanması, ayrıca kapsamlı malzeme nakline uygun diğer güzergahların tahsis edilmiş olması, Azerbaycan tarafının iyi niyetle azami çabayı sergilediğini göstermektedir." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : Türkiye Ermenistan Dışişleri Bakanlığı
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