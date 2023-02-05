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05 Şubat 2023 Pazar 20:55:00 - Güncelleme:05 Şubat 2023 Pazar 20:55:00

"Türkiye'den korkmaya devam edin!"

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef alan The Guardion'a tepki gösterdi. Kurtulmuş, “Cumhurbaşkanımızın şahsında Türkiye Cumhuriyeti'ne, demokrasisine ve halkına yönelik bu menfur ve küstah dili sahibine iade ediyor ve yükselen Türkiye'den korkmaya devam edin diyoruz.” dedi.

Seçime sayılı günler kala Batı medyası saldırılarının dozunu artırdı. The Economist, Stern, Bloomberg, Foreign Policy'nin ardından The Guardian da Başkan Erdoğan'ı hedef alan bir analiz yayımladı. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter hesabından Batı medyasının bu saldırılarına dikkat çekerek, "Türkiye ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan hakkındaki antidemokratik ifade ve çağrılar asla kabul edilemez. Şiddetle kınıyor, reddediyoruz." Açıklamasında bulundu.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, The Guardian'ın Başkan Erdoğan'ı hedef alan yazısına tepki gösterdi. Kurtulmuş, "Avrupa'nın ve Batı'nın her yanını saran İslam düşmanlığına, Türkiye karşıtlığına ses çıkarmayanların terör örgütlerinin diliyle ülkemize ve Cumhurbaşkanımıza saldırmaları, her geçen gün dozu artan bu ikiyüzlü yaklaşımları Türkiye'nin doğru yolda olduğunun açık bir göstergesidir." İfadelerini kullandı.

Etiketler : türkiye başkan erdoğan numan kurtulmuş the guardian
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