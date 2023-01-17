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17 Ocak 2023 Salı 17:32:00 - Güncelleme:17 Ocak 2023 Salı 17:32:00

Türkiye'den KKTC'ye 3 müjde

Kaynak: TRT Haber

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Toplantıda KKTC'ye yönelik elektrik iletimi, gençlere, TOKİ konutu ve sağlık alanında önemli kararlar alındı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel'in konuşmalarından satır başlıkları şöyle:

Üç önemli müjdeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Türkiye'den kablo ile elektrik getirmek konusunda Türkiye'den tam destek almış durumdayız. Diğer bir konu ada çevresinde özellikle gençlerimizin ihtiyacı olan sosyal konut projesine tam destek aldık. Ayrıca KKTC'de yaşayan Türk Vatandaşlarımızın Türkiye cumhuriyeti sosyal güvenlik kurumlarından faydalanmasında da önemli adımlar atmış bulunmaktayız.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : fuat oktay kıbrıs elektrik kktc
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