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01 Haziran 2023 Perşembe 12:30:00 - Güncelleme:01 Haziran 2023 Perşembe 12:30:00

Türkiye'den kardeş ülkeye doğal gaz teklifi!

Kaynak: AA

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Türkiye enerji ve doğalgaz yatırımlarında büyük adımlar atmaya devam ediyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, "Hazar'da yeni projeler geliştirmek temel hedeflerimizdendir" dedi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Hazar havzasında yeni projeler geliştirmeyi ve bağlantılarını güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bakü'de düzenlenen 28. Uluslararası Hazar Petrol ve Doğalgaz Fuarına katılan Bilgin, değerlendirmelerde bulundu.

Bilgin, Hazar havzasının dünyanın en önemli enerji havzalarından biri olduğunu, TPAO'nun, bağımsızlığını ilan ettiğinden bu yana Azerbaycan'a Türkiye devleti adına yatırım yaptığını ve burada projeler gerçekleştirdiğini belirtti.

Azerbaycan'ın en önemli petrol ve doğalgaz projelerinde başlangıcından beri var olduklarını hatırlatan Bilgin, "Projelere yapılan yatırımların tutarı 15 milyar doların üzerindedir. Özellikle arama ve üretim sahalarında TPAO ile SOCAR arasındaki ilişkiyi geliştirmek bizim temel hedefimizdir. Hazar havzasında yeni projelerde var olmak, yeni projeler geliştirmek, karşılıklı menfaat temin etmek ve bağlantılarımızı güçlendirmek temel hedeflerimizdendir." diye konuştu.

Türkiye'nin Karadeniz'de doğalgaz üretimine ilişkin faaliyetlerine ilişkin Bilgin, "Biz daha yolun başındayız. Çok şükür gazı çıkarttık. Üretmeye başladık." dedi.

Bilgin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Orada da gelişmeye devam ediyoruz ama yapacak çok işimiz var. 10 milyar metreküple başladık. Faz 2'nin ilk kısmı ile beraber buna bir 10 milyar metreküp daha ilave ederek kısa süre içerisinde 20 milyar metreküpe çıkacağız. Arkasından 40 milyar metreküpe çıkacağız. Karadeniz'deki çalışmalarımız kademe kademe planlanmış vaziyettedir. Ortaklığımız ve ortak proje arayışlarımız gerek Türkiye'de gerek Hazar havzasında her iki ülkeye ve bu ülkenin kurumları TPAO ve SOCAR'a menfaat sağlayacak şekilde geliştirilmelidir."
Etiketler : Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı TPAO Melih Han Bilgin
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