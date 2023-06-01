Türkiye'den kardeş ülkeye doğal gaz teklifi!

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Hazar havzasında yeni projeler geliştirmeyi ve bağlantılarını güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bakü'de düzenlenen 28. Uluslararası Hazar Petrol ve Doğalgaz Fuarına katılan Bilgin, değerlendirmelerde bulundu.

Bilgin, Hazar havzasının dünyanın en önemli enerji havzalarından biri olduğunu, TPAO'nun, bağımsızlığını ilan ettiğinden bu yana Azerbaycan'a Türkiye devleti adına yatırım yaptığını ve burada projeler gerçekleştirdiğini belirtti.

Azerbaycan'ın en önemli petrol ve doğalgaz projelerinde başlangıcından beri var olduklarını hatırlatan Bilgin, "Projelere yapılan yatırımların tutarı 15 milyar doların üzerindedir. Özellikle arama ve üretim sahalarında TPAO ile SOCAR arasındaki ilişkiyi geliştirmek bizim temel hedefimizdir. Hazar havzasında yeni projelerde var olmak, yeni projeler geliştirmek, karşılıklı menfaat temin etmek ve bağlantılarımızı güçlendirmek temel hedeflerimizdendir." diye konuştu.

Türkiye'nin Karadeniz'de doğalgaz üretimine ilişkin faaliyetlerine ilişkin Bilgin, "Biz daha yolun başındayız. Çok şükür gazı çıkarttık. Üretmeye başladık." dedi.

Bilgin, sözlerini şöyle tamamladı: