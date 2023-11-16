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16 Kasım 2023 Perşembe 17:00:00 - Güncelleme:16 Kasım 2023 Perşembe 17:00:00

Türkiye'den İsveç kararı! TBMM'deki görüşmeler ertelendi

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İsveç protokolünün TBMM'deki görüşmeleri bir sonraki toplantıya ertelendi.

İsveç protokolünün TBMM'deki görüşmeleri bir sonraki toplantıya ertelendi.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : TBMM TÜRKİYE İSVEÇ NATO
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