16 Kasım 2023 Perşembe 17:00:00 - Güncelleme:16 Kasım 2023 Perşembe 17:00:00
Türkiye'den İsveç kararı! TBMM'deki görüşmeler ertelendi
İsveç protokolünün TBMM'deki görüşmeleri bir sonraki toplantıya ertelendi.
İsveç protokolünün TBMM'deki görüşmeleri bir sonraki toplantıya ertelendi.
Ayrıntılar geliyor...
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