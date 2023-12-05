Türkiye'den İsrail'e uyarı: Böyle bir girişimin bedeli ağır olur
Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İsrail'in Türkiye'deki Hamas üyelerine yönelik operasyon iddialarına ilişkin "İstihbarat birimlerimiz gerekli açıklamayı yaptı. Böyle bir girişim kabul edilemez, bedeli ağır olur" dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) basın toplantısı düzenledi.
İçişleri Bakanı Yerlikaya gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEKİ HAMAS ÜYELERİNE YÖNELİK OPERASYON İDDİALARI
Kabinemizde ele aldık. Kabinemizin güvenlik birimleriyle koordinasyon içinde çalışıyoruz.
İstihbarat birimlerimiz gerekli açıklamayı yaptı. Böyle bir girişim kabul edilemez ve bedeli ağır olur.
İBB adaylığı şey söz konusu değil.
1 EKİM TERÖR SALDIRISI
Teröristlerin kullandıkları paramotorlara karşı savunma bakanlığımızla çalışmalarımız var.
Sınırlarda paramotorlara karşı yüksek tedbirler alınıyor. Terör öegütlerinin hava unsurlarını kullanmalarına karşı bir ilgi var. Dünyada bunu görüyoruz. Savunma önceliğimizi buna karşı güncelliyoruz.
- Solunum sıkıntısı çeken bebeğin imdadına ambulans helikopter yetişti
- Milli Elektrikli Tren için tarih verildi!
- Türkiye'den İsrail'e uyarı: Böyle bir girişimin bedeli ağır olur
- Başkan Erdoğan Doha'dan ayrıldı
- Fransa'dan Hamas kararı: Gazze sorumlusu Sinvar'ın mal varlıkları donduruldu
- Doğu ve Güneydoğu Anadolu için sağanak uyarısı