Türkiye'den İsrail'deki olaylara ilişkin dikkat çeken açıklama
İsrail'de Savunma Bakanı'nın görevden alınmasına yol açan tartışmalı yargı düzenlemesinin oluşturduğu siyasi krizle ilgili Türkiye'den ilk açıklama geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, '4 yılda 5 kez seçimlere giden İsrail'deki 6 partili koalisyon hükümetinin İsrail'i getirdiği son nokta' dedi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, tartışmalı yargı düzenlemesinin durdurulması çağrısında bulunan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden aldı. İsrail'in New York Başkonsolosu Asaf Zamir de Netanyahu'nun hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesine karşı çıkan Savunma Bakanı Gallant'ı görevden alması üzerine istifa etti.
İsrail'de birçok noktada başlayan protestolar şiddet gösterilerine dönüştü.
BAKAN VARANK'TAN AÇIKLAMA
İsrail'de binlerce kişinin sokaklardaki protestolarına ilişkin sosyal medyadan açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "4 yılda 5 kez seçimlere giden İsrail'deki 6 partili koalisyon hükümetinin İsrail'i getirdiği son nokta" ifadelerini kullandı.
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">4 yılda 5 kez seçimlere giden İsrail'deki 6 partili koalisyon hükümetinin İsrail'i getirdiği son nokta... https://t.co/Vq7yiI4SLg</p>— Mustafa Varank (@varank) March 26, 2023</blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
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