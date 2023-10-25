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25 Ekim 2023 Çarşamba 16:12:00 - Güncelleme:25 Ekim 2023 Çarşamba 16:12:00

Türkiye'den İsrail hamlesi: Doğal gaz boru hattı çalışmaları askıya alındı

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Türkiye, İsrail ile devam eden sondaj ve doğal gaz boru hattı çalışmalarını askıya aldı.

Türkiye, İsrail ile devam eden sondaj ve doğal gaz boru hattı çalışmalarını askıya aldı.

Etiketler : Türkiye-İsrail sondaj doğal gaz
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