25 Ekim 2023 Çarşamba 16:12:00 - Güncelleme:25 Ekim 2023 Çarşamba 16:12:00
Türkiye'den İsrail hamlesi: Doğal gaz boru hattı çalışmaları askıya alındı
Türkiye, İsrail ile devam eden sondaj ve doğal gaz boru hattı çalışmalarını askıya aldı.
Türkiye, İsrail ile devam eden sondaj ve doğal gaz boru hattı çalışmalarını askıya aldı.
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