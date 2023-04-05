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05 Nisan 2023 Çarşamba 09:48:00 - Güncelleme:05 Nisan 2023 Çarşamba 09:48:00

Türkiye'den İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskınına tepki

Kaynak: TRT Haber

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Dışişleri Bakanlığı, İsrail güvenlik güçlerinin, dün geceden itibaren Harem-i Şerif'in kudsiyetini ve tarihi statükoyu ihlal ederek, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini, Kıble Mescidi'ne sığınanlara müdahale etmesini ve Filistinli sivillerin gözaltına alınmasını lanetledi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırı ve provokasyonları ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail güvenlik güçlerinin, dün geceden itibaren Harem-i Şerif'in kudsiyetini ve tarihi statükoyu ihlal ederek, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini, Kıble Mescidi'ne sığınanlara müdahale etmesini ve çok sayıda Filistinli sivili gözaltına almasını lanetliyoruz." denildi.

"SALDIRILAR HİÇBİR ŞEKİLDE KABUL EDİLEMEZ"

Mübarek ramazan ayında Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik bu saldırıların hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğinin vurgulandığı açıklamada, "Başta Gazze olmak üzere şimdiden bölgeye sirayet eden tırmanmadan büyük endişe duyuyoruz. İsrail hükümetinin, bölgede gerilimin daha da tırmanmasına yol açabilecek her türlü tahriki, eylemleri ve saldırıları derhal durdurması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : dışişleri bakanlığı israil filistin mescidi aksa

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