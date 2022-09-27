Türkiye'den İsrail açıklaması: Gerekli önlemleri almaya çağırıyoruz

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İşgal altındaki Doğu Kudüs'te, radikal İsrailli grupların, İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemelerini kınıyor ve kabul edilemez buluyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Mescid-i Aksa'nın kutsiyetini ve uluslararası hukuka dayalı statüsünü ihlal eden bu uygulamalara izin verilmemesi vurgulanırken gerginliğin tırmanmaması için İsrail makamlarına derhal gerekli önlemleri alması çağrısı yapıldı.

- YAHUDİ YERLEŞİMCİLERDEN AKSA'YA BASKIN

Fanatik Yahudi yerleşimciler, İbrani takvimine göre yılın ilk günü olan "Roş Aşana Bayramı" nedeniyle sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlerken, İsrail polisi baskını protesto eden Filistinlilere müdahale etmişti.