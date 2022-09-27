Türkiye'den İsrail açıklaması: Gerekli önlemleri almaya çağırıyoruz

Türkiye, radikal İsrailli grupların Mescidi Aksa'ya baskınını kınadı
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığı, 'İşgal altındaki Doğu Kudüs'te radikal İsrailli grupların İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemelerini kınıyoruz. İsrail makamlarını derhal gerekli önlemleri almaya çağırıyoruz.' açıklamasında bulundu.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İşgal altındaki Doğu Kudüs'te, radikal İsrailli grupların, İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemelerini kınıyor ve kabul edilemez buluyoruz." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, Mescid-i Aksa'nın kutsiyetini ve uluslararası hukuka dayalı statüsünü ihlal eden bu uygulamalara izin verilmemesi vurgulanırken gerginliğin tırmanmaması için İsrail makamlarına derhal gerekli önlemleri alması çağrısı yapıldı.
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Fanatik Yahudi yerleşimciler, İbrani takvimine göre yılın ilk günü olan "Roş Aşana Bayramı" nedeniyle sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlerken, İsrail polisi baskını protesto eden Filistinlilere müdahale etmişti.
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