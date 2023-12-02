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02 Aralık 2023 Cumartesi 22:09:00 - Güncelleme:02 Aralık 2023 Cumartesi 22:09:00

Dışişlerinden İsrailli Bakan'ın paylaşımına sert tepki: "İşgalcilerin saldırıları kabul edilemez"

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, işgalci İsrail'in Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in sosyal medyada yaptığı paylaşıma "İşgalci bir gücün (İsrail), sivil nüfusa yönelik hunharca saldırıları hiçbir şekilde meşru müdafaa olarak kabul edilemez" sözleri ile tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in sosyal medyada yaptığı paylaşıma ilişkin, "İşgalci bir gücün, sivil nüfusa yönelik hunharca saldırıları hiçbir şekilde meşru müdafaa olarak kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Keçeli, Cohen'in sosyal medya platformundaki paylaşımına ilişkin yazılı yanıt verdi.

Sözcü Keçeli, İsrail-Filistin sorununun geçmişinde de görüldüğü üzere, İsrail'in Filistinlilere baskı uygulamayı ve onların temel özgürlüklerini yok etmeyi sürdürdükçe, kolektif ve bireysel haklarını savunan Filistinli sayısının daha da artacağını ve İsrail'in daha fazla direnişle karşılaşacağını vurguladı.

Mevcut sorunun temelinde İsrail'in hukuku, insan haklarını ve evrensel ilkeleri tamamen hiçe sayan işgalci tutumunun, yayılmacı zihniyeti ve baskıcı eylemlerinin yattığını belirten Keçeli, "İşgalci bir gücün, sivil nüfusa yönelik hunharca saldırıları hiçbir şekilde meşru müdafaa olarak kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Etiketler : dışişleri bakanlığı israil saldırıları meşru müdafaa
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