Türkiye'den Irak'a başsağlığı mesajı
Kaynak: TRT Haber
Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın Musul kentinde meydana gelen yangında hayatını kaybedenler ve yaralılar için başsağlığı ve geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi; Irak'ta Musul'un Hamdaniye ilçesinde dün akşam (26 Eylül) bir düğünde meydana gelen yangın nedeniyle 100'ün üzerinde kişinin hayatını kaybettiği ve 500 civarında kişinin yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu elim hadise nedeniyle hayatını kaybedenlere taziyelerimizi sunuyor; yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Musul'da bir düğün salonunda çıkan yangında 100 kişi öldü, 500 kişi yaralandı
- Bakan Yerlikaya: 42 bin 875 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
- TBMM Bayındırlık Komisyonu, yeni döneme "deprem" ve "turizm" mesaisiyle başlayacak
- MSB: 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
- Bakanlıktan "Akran zorbalığı sınır tanımıyor" haberlerine ilişkin açıklama
- Türkiye'den Irak'a başsağlığı mesajı
- Sözleşmeli er başvurularında süre 1 Ekim'de dolacak