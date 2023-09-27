Türkiye'den Irak'a başsağlığı mesajı

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi; Irak'ta Musul'un Hamdaniye ilçesinde dün akşam (26 Eylül) bir düğünde meydana gelen yangın nedeniyle 100'ün üzerinde kişinin hayatını kaybettiği ve 500 civarında kişinin yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu elim hadise nedeniyle hayatını kaybedenlere taziyelerimizi sunuyor; yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Musul'da bir düğün salonunda çıkan yangında 100 kişi öldü, 500 kişi yaralandı