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Türkiye'den Hocalı Katliamı'nın 32. yılına ilişkin anma mesajı
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26 Şubat 2024 Pazartesi 09:23:00 - Güncelleme:26 Şubat 2024 Pazartesi 09:23:00

Türkiye'den Hocalı Katliamı'nın 32. yılına ilişkin anma mesajı

Kaynak: TRT Haber

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Dışişleri Bakanlığı, Hocalı Katliamı'nın 32'nci yıl dönümü nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Mesajda "Masum sivillere yönelik gerçekleştirilen katliamı lanetliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 26 Şubat 1992'de Ermenistan silahlı birlikleri tarafından Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde bulunan Hocalı şehrinde 613 masum Azerbaycan vatandaşının katledildiği ve yüzlercesinin yaralandığı anımsatıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Hocalı Katliamı'nın 32'nci yılı nedeniyle yayımlanan taziye mesajında şu ifadelere yer verildi:

"26 Şubat 1992 tarihinde, Ermenistan silahlı birlikleri tarafından Azerbaycan'ın Hocalı şehrinde masum sivillere yönelik gerçekleştirilen katliamı lanetliyoruz. O gün yaşanan vahşet, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Hocalı'da öldürülen 613 kardeşimizin ve o gün yaralanan, esir alınan veya kaybolan tüm Azerbaycanlıların acısı hala yüreğimizdedir. Hocalı Katliamı'nda hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, Azerbaycan halkına taziyelerimizi yineliyoruz."

Etiketler : dışişleri bakanlığı hocalı katliamı taziye mesajı
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