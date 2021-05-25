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25 Mayıs 2021 Salı 22:34:00 - Güncelleme:25 Mayıs 2021 Salı 22:34:00

Türkiye'den Hindistan'a tıbbi yardım desteği

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Kovid-19 salgınından etkilenen ülkelerden Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye tıbbi yardım malzemesi taşıyan askeri uçaklar, Ankara'dan havalandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine, Türk Kızılay ve Sağlık Bakanlığınca hazırlanan 9 milyon 181 bin 789 lira değerinde 630 oksijen tüpü, 5 oksijen jeneratörü, 50 solunum cihazı ve 50 bin kutu tablet ilaç, Etimesgut Askeri Havaalanı'nda Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait iki A 400M tipi nakliye uçağına yüklendi.

Yeni Delhi'ye hareket eden uçaktaki kolilerin üzerinde, Türkçe, Hintçe ve İngilizce Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var." sözü ile "Türkiye'den Hindistan halkına sevgilerle." ifadesine yer verildi.

"Hindistan Balkan Savaşları ve Kurtuluş Savaşı sırasında ülkemize yardımlar gönderdi"

Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hindistan'a, oksijen tüpleri, oksijen jeneratörleri, solunum cihazları ve ilaçlardan oluşan sağlık yardımı gönderildiğini anımsattı.

Sağlık yardımını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Dışişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığının koordinasyonuyla gönderdiklerini belirten Altan, şunları söyledi:

"Hindistan gerek Balkan Savaşları gerekse Kurtuluş Savaşı sırasında ülkemize yardımlar göndermiş ve varlık mücadelesinde hep yanımızda olmuştur. Bugün de bizler aynı şekilde Hindistan'ın yanında olarak onlara yardım gönderiyoruz. İnşallah gidecek olan yardımlar pek çok insanın sağlığa kavuşmasında, rahata ermesine vesile olacaktır diye düşünüyoruz. Bu konuda bize yardımcı olan Cumhurbaşkanlığımız, bakanlıklarımız ve bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz."

Etiketler : başkan erdoğan Hindistan türkiye Kovid-19
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