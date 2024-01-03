Türkiye'den Güney Afrika'ya destek: İsrail hesap verecek
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'na yaptığı başvuruyu memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.
Sözcü Keçeli, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, 1948 tarihli "Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi" kapsamındaki yükümlülüklerin ihlaline ilişkin olarak, İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'na yaptığı başvuruyu memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.
Keçeli, açıklamasında ayrıca şunları kaydetti;
İsrail'in üç aya yakın süredir Gazze'de büyük çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu 22 bini aşkın Filistinli sivili katletmesinin hiçbir şekilde cezasız kalmaması ve bunun sorumlularının uluslararası hukuk önünde hesap vermeleri gerekmektedir.
Sürecin mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasını temenni ediyoruz.
Keza, yapılan bu başvuru uyarınca, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmasını içeren bir geçici tedbir kararı alması beklenmektedir.
Türkiye bu kararın uygulanmasının da takipçisi olacaktır.
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