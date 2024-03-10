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10 Mart 2024 Pazar 18:43:00 - Güncelleme:10 Mart 2024 Pazar 18:43:00

Türkiye'den Gazze'ye yardım eli! Mısır'a ulaştı

Kaynak: AA

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Türk Kızılay'ın 2 bin 737 ton insani yardım malzemesi taşıyan 7. İyilik Gemisi ramazan ayı öncesinde Mısır'a ulaştı.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, savaş mağduru Gazze halkı için 7 Ekim'den bu yana yardım çalışmalarını sürdüren Türk Kızılayın bugüne kadar gönderdiği yardım gemilerinin en büyüğü olan 7. İyilik Gemisi Mısır'ın El-Ariş Limanı'na vardı.

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz ile bölgedeki Kızılay ekibi tarafından karşılanan yardım gemisindeki acil ihtiyaç malzemeleri bir an önce Gazze halkına ulaştırılmak için tırlara yükleniyor.

Ramazan ayı öncesinde bölgeye ulaşan İyilik Gemisi'ndeki malzemelerin sevkiyatı için tırlara yükleme çalışması ise hemen başlatıldı.

Ülkedeki Türk Kızılay uzman personelinin yönlendirmesiyle yükleme çalışmaları yapılan TIR'lar Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye giriş yapacak.

Gemide başta hazır yemek içerikli gıda kolileri, su, gıda paketleri, un, giyim, hijyen, çadır, uyku tulumu, battaniye gibi barınma malzemeleri, tıbbi malzeme ve bebek malzemelerinden oluşan 2 bin 737 tonluk yük bulunuyor.

Yardım tırlarının bölgeye hızla ulaşması için çalışan Türk Kızılay, Mısır Kızılayı ve Filistin Kızılayı ile koordinasyonla hareket ediyor.

Türk Kızılay, Gazze içerisinde gıda paketlerinin dağıtımın yanı sıra Gazze'nin Refah bölgesinde de aşevi çalıştırarak günlük 5 bin kişiye sıcak yemek vermeyi sürdürüyor. Yemekler bugünden itibaren iftarlık ve sahurluk olarak dağıtılacak.

Etiketler : GAZZE MISIR YARDIM
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