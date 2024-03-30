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Türkiye'den Gazze'ye yardım eli: 8'inci yardım gemisi El-Ariş'e ulaştı
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30 Mart 2024 Cumartesi 18:49:00 - Güncelleme:30 Mart 2024 Cumartesi 18:49:00

Türkiye'den Gazze'ye yardım eli: 8'inci yardım gemisi El-Ariş'e ulaştı

Kaynak: AA

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İşgalci İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye yönelik Türkiye'nin insani yardım çalışmaları sürüyor. Gazze'ye gönderdiği 8'inci yardım gemisi Mısır'ın El-Ariş limanına ulaştı.

Türkiye'nin, Gazze'ye ulaştırılması için gönderdiği 8'inci insani yardım gemisi, Mısır'ın El-Ariş limanına vardı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Filistin halkına insani yardım malzemesi taşıyan Türkiye'nin iyilik gemisi El-Ariş limanında, AFAD Başkanı Okay Memiş ve sahada görev yapan ekip tarafından karşılandı.

Türkiye'den gönderilen 8'inci insani yardım gemisindeki malzemeler, Refah sınır kapısından yardım tırları ile Gazzelilere ulaştırılacak.

Türkiye tarafından bugüne kadar 13 kargo uçağı, bu gemiyle birlikte 8 gemiyle taşınan insani yardım malzemesi Gazzelilere ulaştırılmak üzere bölgeye sevk edildi.

Açıklamada, "Milletimizin merhamet ve şefkat elini dünyanın dört bir yanına ulaştırmaya, mağdur ve mazlumların umudu olmaya devam ediyoruz. İnsanımız için ülkemizde, insanlık için sınırlarımızın ötesindeyiz." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : Türkiye Gazze Yardım Mısır
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