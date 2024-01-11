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Türkiye'den Gazze'ye yardım eli: 85 hasta ve yaralı tedavi için getirilecek
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11 Ocak 2024 Perşembe 19:24:00 - Güncelleme:11 Ocak 2024 Perşembe 19:24:00

Türkiye'den Gazze'ye yardım eli: 85 hasta ve yaralı tedavi için getirilecek

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Sağlık Bakanı Koca: Gazzeli 85 hasta ve yaralı bu akşam Mısır'dan Türkiye'ye getiriliyor. 106 kişilik refakatçi grubun eşlik ettiği hastalar, ülkemizde tedavi altına alınacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazzeli 85 hasta ve yaralının bu akşam Türkiye'ye getirileceğini bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, hasta ve refakatçilerin uçağa bindirildiği görüntüleri paylaşarak, şunları kaydetti:

"Gazzeli 85 hasta ve yaralı bu akşam Mısır'dan Türkiye'ye getiriliyor. 106 kişilik refakatçi grubun eşlik ettiği hastalar, ülkemizde tedavi altına alınacak. Bilindiği gibi Gazze'de sağlık sistemi çökmüş durumda."

Etiketler : Gazze Hastaları Türkiye Tedavisi Refakatçi Grubu
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