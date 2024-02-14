Türkiye'den Gazze'ye yardım eli! "155 kardeşimiz ülkemize geliyor"
İşgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık saldırıları sürerken Türkiye'den Filistinlilere yardım eli uzanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 49'u hasta 106'sı refakatçi 155 kişiyi taşıyan uçağın Mısır El-Ariş'ten Türkiye'ye havalandığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Gazze'den Türkiye'ye gelen hastalar hakkında bilgi verdi.
Bakan Koca, 49'u hasta 106'sı refakatçi 155 kişiyi taşıyan uçağın Mısır El-Ariş'ten havalandığını bildirdi.
Bakan Koca paylaşımında, "49'u hasta, 106'sı refakatçi olmak üzere Gazzeli 155 kardeşimiz ülkemize geliyor. Uçak, Mısır El-Ariş'ten az önce havalanmış durumda. Hastalara karşı görevimiz, milletimiz adına büyük." ifadelerini kullandı.
49'u hasta, 106'sı refakatçi olmak üzere Gazzeli 155 kardeşimiz ülkemize geliyor. Uçak, Mısır El-Ariş'ten az önce havalanmış durumda. Hastalara karşı görevimiz, milletimiz adına büyük. pic.twitter.com/8RVEAr0iwY— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 14, 2024
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