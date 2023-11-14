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14 Kasım 2023 Salı 14:50:00 - Güncelleme:14 Kasım 2023 Salı 14:50:00

Türkiye'den Gazze'ye yardım eli

Kaynak: AA

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Türkiye'den Gazze'ye yardım amacıyla gönderilen tam donanımlı ambulanslar, Refah sınır kapısına hareket etti. Ambulansları taşıyan Türk yardım gemisi Perşembe günü İzmir Alsancak Limanı'ndan yola çıkmış ve dün sabah Mısır'ın El Ariş Limanına ulaşmıştı.

Türkiye'den Gazze'ye tıbbi malzeme ve ambulans taşıyan Türk yardım gemisi, Perşembe günü İzmir Alsancak Limanı'ndan yola çıkmış ve dün sabah Mısır'ın El Ariş Limanı'na ulaşmıştı.

Tam donanımlı ambulanslar, Refah sınır kapısına hareket etti.

Etiketler : türkiye gazze ambulans
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